To brande i ejendomme - en person overtrådte afbrændingsforbuddet

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab måtte to gange i løbet af natten til tirsdag rykke ud til brande i ejendomme.

Første gang var klokken 00.16 på Løgstørvej i Aars, hvor en mand havde brugt i sin gril.

Han troede formentligt, at den var helt slukket, da han efterfølgende stillede den i sin garage.

- Der udbrød ild i garagen. For at være helt sikre på, at grillen er årsagen til branden, skal der tirsdag en brandtekniker til stedet for at undersøge det, fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Manden er indtil videre sigtet for overtrædelse af afbrændingsforbuddet.

Ild efter et brag

Klokken 05.03 udbrød der brand i en tidligere landbrugsejendom på Faurholtvej ved Vodskov.

- En mand havde været ved at fylde noget brænde på et fyr, da han hørte et brag, forklarer vagtchefen.

En nabo hørte også braget og ringer 112.

- Der udbrød ild i fyrrummet, oplyser Bruno Brix og tilføjer, at der ikke var fare for mandens eller andres liv.