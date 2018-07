To brandvagter tilbage: Nu er mosebranden slukket

DOKKEDAL: Beredskabet har mandag aften pakket sammen og droslet indsatsen ved Dokkedal ned til et absolut minimum, fortæller beredskabsmester Jan Nedza fra Nordjyllands Beredskab.

- Vi er gået ned i en brandvagtstilstand, hvor vi har to mand og en drone. Det er den indsats, vi er nede på nu.

- En gang i mellem dukker der en ildrede op, som vi kaster nogle folk ud og slukker med det samme. Men to mand er vi nede på, det er ren brandvagt, siger Jan Nedza.

Stort set alt materiellet er også pakket ned og kørt tilbage til stationerne, der er kun efterladt nok udstyr til, at brandvagterne kan slå en pludselig opdukket brand ned med det samme.

- Det beredskab vil vi nok holde nogle dage hvor vi stille og roligt trapper det ned for at være helt sikre på, at det ikke kommer igen, siger Jan Nedza.

Hvor længe der er risiko for, at spagnummen kan begynde at brænde lidt igen, tør Jan Nedza ikke give noget bud på, men selv hvis det skulle ulme lidt her og der, ser han ikke nogen fare for, at branden kan blusse op i større stil igen.

- Det ved vi jo i bund og grund ikke - det kan ligge længe, men det er jo ikke noget, der udgør en akut risiko og pludselig bryder ud og spreder sig som en gal. Det vil typisk vise sig som lidt røg fra jorden, så vi er ikke så nervøse, siger Jan Nedza, der kan se tilbage på at have haft folk indsat på stedet siden onsdag eftermiddag i sidste uge. Undervejs er der også blevet støttet med folk fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.