To brødre i Sverige er frikendt efter 20 års mareridt

I den svenske by Arvika har den opsigtsvækkende sag om den fire-årige Kevins død i 1998 sat præg på indbyggerne i to årtier. Nu er to brødre, som fik skylden for drengens død, da de kun var fem og syv år, blevet frikendt.

- Brødrene Christian Karlsson og Robin Dahlén har fået den besked, som de har længtes efter. Beviserne mod dem holder ikke. De er frie for første gang siden de var fem og syv, hedder det i svenske medier efter et års tid med en ny efterforskning af sagen.

Nye analyser og over 80 nye afhøringer er blevet gennemført. Anklager og efterforskningsleder Niclas Wargren meddelte tirsdag, at brødrene er helt frie.

- De kan ikke længere mistænkes for forbrydelsen. Beviserne er for svage, siger han og understreger, at vidneudsagn tyder på, at det er usandsynligt, at drengene kunne have dræbt Kevin.

- Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke tidligere blev taget hensyn til disse oplysninger, siger Niclas Wargren i udredningen af sagen, hvor han kritiserer den oprindelige efterforskning og afhøringerne af drengene.

Han siger, at afhøringerne var "utydelige, modsætningsfyldte og inkonsekvente." Han siger videre, at der blev stillet ledende spørgsmål til drengene på tidspunkter, som var kritisable.

Det fastslås, at det er usikkert, hvordan Kevin døde. Han kan være druknet. Han kan have været udsat for seksuel vold, men det er ikke sandsynligt. Han kan have været udsat for vold med et stumpt instrument, men ikke fra brødrene.

En ny teori er, at en træpalle kan have væltet ned over drengen. Men der er ikke noget endeligt svar.

Et dokumentarprogram på SVT og undersøgelser foretaget af avisen DN var medvirkende til, at sagen blev genåbnet.

For de to brødre og deres familie var det en usigelig lettelse at få dagens besked. Brødrenes far, Weine Dahlén siger, at et 20 år langt mareridt er forbi.

