To busser stødte sammen på travl motorvej

SOLRØD: To busser er fredag eftermiddag kørt sammen på motorvejen ved Solrød i den sydgående retning.

Det oplyser pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Politiet oplyser, at det er få, som er kommet til skade ved ulykken. Pressemedarbejderen fortæller dog, at de to busser var fyldt med passagerer.

- Der er nogen, som har fået nogle knubs. Alvorligheden kender vi ikke endnu, siger han.

Billeder af den ene bus på ulykkesstedet viser, at den ene bus er fra selskabet FlixBus, der kører længere distancer.

På grund af ulykken er der massivt redningsmandskab til stede på motorvejen, hvor kun et spor er åbent i sydgående retning.

Der er både sendt ambulancer og helikopter til stedet, oplyser politiet.

Busserne er kørt sammen ved afkørsel 31a Solrød Syd, og Vejdirektoratet oplyser, at man skal forvente længere rejsetid ind til sidst på eftermiddagen.

Politiet kan endnu ikke sige, hvordan ulykken er sket.

/ritzau/