To danske restauranter får deres første michelinstjerne

Jordnær i Gentofte og MeMu i Vejle får en stjerne for første gang i årets Michelinguide for de nordiske lande.

Det er blevet offentliggjort ved en uddeling på Københavns Rådhus mandag.

Desuden får Kadeau Copenhagen to michelinstjerner ved årets uddeling. Restauranten havde i forvejen en stjerne ligesom sin søsterrestaurant på Bornholm.

I forvejen har AOC i København og Henne Kirkeby Kro på den jyske vestkyst to stjerner. Og dem får de lov til at beholde.

Den eneste trestjernede restaurant i Danmark, Geranium, får ligeledes lov til at beholde alle sine stjerner.

Dermed har Danmark nu 26 restauranter i guiden, når man tæller Koks på Færøerne med. Samlet set kan Danmark bryste sig af 31 michelinstjerner.

Den Røde Cottage i Klampenborg fik en stjerne sidste år, men er ikke med i dette års guide, da restauranten er lukket.

En nordisk restaurant er gået fra to til tre stjerner i år. Det blev ikke en dansk restaurant, men derimod Frantzén i Stockholm, som får de eftertragtede tre stjerner.

Det er første gang en svensk restaurant modtager denne hæder.

Ser man på antallet af stjerner har Sverige overhalet Danmark. Svenskerne har 32 stjerner, mens Danmark altså kun har 31.

Michelin uddeler foruden stjerner også Bib Gourmand, som er en anerkendelse til de restauranter, der leverer god kvalitet til en god pris.

Den er i år gået til yderligere to danske restauranter, nemlig PMY og Musling Bistro i København.

Michelinguiden opstod i Frankrig i år 1900 som en anbefaling af gode spisesteder. Guiden nævner tusindvis af restauranter, hvoraf de bedste tildeles en, to eller tre stjerner.

De senere år er guiden nået ud til så mange lande, at man har valgt at dele den op i forskellige udgivelser. De danske michelinrestauranter optræder derfor i Michelinguiden for de nordiske lande.

/ritzau/