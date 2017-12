To døde efter brand i hus

MARIAGER: Et kærestepar mistede tidligt julemorgen livet efter en brand i en lejlighed i et hus på Fuglsang 1 i Mariager. Det oplyser vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Parret - en 49-årig mand og en 29-årig kvinde - var på besøg hos manden 69-årig mor. Omkring klokken 04.30 udbrød der brand i huset, og den 69-årige kvinde formåede at redde sig selv ud af huset.

Men hendes søn og hans samlever nåede ikke ud i tide og måtte reddes ud af huset af brandfolkene. De var begge livløse, da de blev fundet, og de blev bragt til Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand, men deres liv stod ikke til at redde.

Den 49-årige døde julemorgen, og den 29-årige døde få timer senere af røgskader. Den 69-årige beboer blev også bragt til observation for røgforgiftning, men er uden for livsfare.

Politiet ved endnu ikke, hvordan branden er opstået, men der er intet der tyder på, at branden er påsat, oplyser Michael Elkjær.

Ild bredte sig

Udover lejligheden der brændte, er der yderligere to lejemål i bygningen. Beboerne i de to andre lejemål var kommet ud, da brandfolkene ankom til stedet, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Rene Nikolajsen.

Indsatslederen fortæller, at første melding lød på, at to personer var fanget inde i det brændende hus, og at brandfolkene derfor straks gik i gang med personredning. Da de var færdige med at gennemsøge bygningen for personer, kunne brandfolkene gå i gang med at slukke ilden.

Det betød dog også, at branden havde fået lov at udvikle sig, og havde på det tidspunkt fået fat i en anden lejlighed, der også blev voldsomt brandskadet.

Lejligheden, hvor de afdøde befandt sig i, er udbrændt, og hele tagkonstruktionen på bygningen er skadet, oplyser indsatslederen.