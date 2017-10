To dræbt og 24 såret ved masseskyderi i Las Vegas

Las Vegas. Mindst to blev dræbt og mindst 24 blev såret, da en mand åbnede ild mod en åben koncert ved hovedstrøget The Strip i Las Vegas, oplyser amerikansk politi.

14 af de sårede er i kritisk tilstand, rapporterer The New York Times.

Politiet i Las Vegas skriver på Twitter, at en bevæbnet mand er uskadeliggjort, og at der ikke menes at være flere end denne ene mand involveret. Det er uklart om gerningsmanden er dræbt eller såret.

Der er ikke oplyst detaljer om den mistænkte eller om et muligt motiv.

Ifølge foreløbige oplysninger blev de mange skud affyret fra et hotelvindue.

En talsmand for et hospital i byen siger, at "mindst to er dræbt og 24 er såret".

Videoer på sociale medier viser hundredvis af mennesker på flugt væk fra den åbne koncert, som fandt sted ved Mandalay Bay Hotel og Casino.

Ifølge tv-stationen CNN blev skuddene affyret med automatvåben.

Tv-optagelser fra stedet viste stærkt bevæbnede politifolk på Mandalay Bay Hotel. På Twitter er der rapporter om, at politiet var på hotellets 32.-etage, og der var rapporter om mange skudsalver på hotellet.

Deltagere ved koncerten siger, at der længe herskede tvivl om, hvad der foregik.

- Nogle mente, at der var tale om et røveri mod kasinoet, siger en ung mand til BBC.

Under skyderiet søgte mange dækning i hoteller og restauranter på The Strip.

Fly på vej til byens McCarran International Airport blev umiddelbart efter skyderiet omdirigeret og lufthavnen lukket. Siden blev den dog delvist genåbnet.

/ritzau/AFP