AALBORG: Den eksplosions-agtige brand, der tirsdag aften dræbte to personer i et hus på Heimdalsgade i Vejgaard, var en forbrydelse. Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Ofrene er en mand og en kvinde, men branden var så voldsom, at de dræbte endnu ikke er identificeret.

Politiets teknikere arbejder fortsat på stedet, og politiet er i gang med en omfattende efterforskning for at finde ud af, hvad der præcist er sket i forbindelse med branden.

Politiet har endnu ikke anholdt en eller flere mulige gerningsmænd, og for nuværende ønsker politiet ikke at komme nærmere ind på detaljerne omkring dødsbranden - herunder et eventuelt motiv.