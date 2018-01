To elever er dræbt i skoleskyderi i Kentucky

To 15-årige elever er dræbt i et skoleskyderi tirsdag i Kentucky i USA.

14 andre personer er såret efter at være ramt af skud, skriver NBC News.

Desuden er yderligere fem kommet til skade, i forbindelse med den panik som skyderiet udløste blandt elever og lærere, skriver NBC News.

- De smadrede døre og væltede hegn bare for at komme væk, siger Shea Thompson, mor til to elever, som befandt sig på skolen, da skyderiet begyndte.

Ifølge myndighederne er den formodede gerningsmand anholdt. Der er tale om en dreng på 15 år, som var bevæbnet med et håndvåben.

Politiet ankom til skolen, Marshall County High i byen Benton, få minutter, efter at der var åbnet ild.

Herefter overmandede og afvæbnede de teenageren.

- Han blev tilbageholdt uden at gøre modstand, siger politikommissær Richard Sanders.

Det var dog for sent til at redde en 15-årig pige, som døde på stedet. En jævnaldrende dreng afgik senere ved døden på et hospital, oplyser guvernøren i Kentucky, Matt Bevin, ifølge NBC News.

Navnet på den mistænkte er ikke offentliggjort. Myndighederne har heller ikke udtalt sig om et muligt motiv til skyderiet. Forbundspolitiet FBI deltager i efterforskningen af sagen, skriver NBC News.

En elev ankom til skolen, kort efter at de første skud blev affyret få minutter før klokken otte tirsdag morgen.

- Jeg holdt ind til siden af vejen, fordi alle løb væk, siger eleven, Greg Rodgers.

En af hans venner fortalte ham, at gerningsmanden begyndte at skyde, da eleverne var på vej ind i klasselokalerne.

Benton er en lille by med cirka 4300 indbyggere i den vestlige del af Kentucky cirka 180 kilometer fra Nashville.

/ritzau/