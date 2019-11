To er anholdt for hærværk mod jødiske grave

RANDERS:To mænd er blevet anholdt for weekendens hærværk mod en jødisk kirkegård i Randers, oplyser Østjyllands Politi onsdag.

Mændene sigtes for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf og for hærværk.

En anklager vil onsdag eftermiddag anmode Retten i Randers om at varetægtsfængsle mændene, der er fra Randers og Hobro, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Sigtelsen drejer sig dels om hærværk på Randers Østre Kirkegård natten mellem fredag og lørdag, hvor i alt 84 gravsten blev overhældt med grøn maling. Og dels for samme nats hærværk mod en bygning i Randers, hvor der blev kastet sort og grøn maling mod ejendommens facade.

Mændene er 27 og 38 år. I pressemeddelelsen efterlyser politiet fortsat henvendelser fra vidner i sagen.

Samtidig med hærværket i Randers oplevede flere jøder i Silkeborg, Aarhus, Aalborg og København at få klistret stjerner kendt fra nazitiden på deres postkasser. Der var også hærværk mod jøder i Sverige.

Forbrydelserne er sket på årsdagen for Krystalnatten i Nazityskland, og politiet har informeret Politiets Efterretningstjeneste om sagerne, oplyste en politiinspektør forleden.

Der er formentlig tale om en koordineret magtdemonstration, har den svenske forsker Magnus Ranstorp udtalt til til dagbladet Information.

- Med det her prøver de at vise, at de er stærke i alle lande, sagde han om gerningsmændene, som muligvis kan knyttes til en gruppe, som kalder sig Den Nordiske Modstandsbevægelse.

På et af gerningsstederne er der skrevet "nordfront.dk", som netop er gruppens hjemmeside. Her omtales den som en nationalsocialistisk kamporganisation.

I en artikel på organisationens hjemmeside beskrives Adolf Hitler som en "kunstner, politiker, forfatter, feltherre og folkeleder".

Krystalnatten fandt sted natten mellem 9. og 10. november i 1938, hvor flere jøder blev dræbt af nazisterne.

Navnet henviser til de store mængder af glas fra knuste butiksruder, der lå i natten og glimtede som krystaller.

/ritzau/