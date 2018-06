To er dræbt i ulykke: Minibus ramt af tog

VARDE: To er dræbt i en ulykke tirsdag, hvor en minibus er blevet ramt af et tog ved en jernbaneoverskæring nær Varde.

Det oplyser Mads Dollerup-Scheibel, der er kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Et tog har tirsdag eftermiddag ramt en minibus med to personer ved en jernbaneoverskæring ved Sig nord for Varde, oplyser kommunikationsmedarbejderen.

Jernbaneoverskæringen var ubevogtet - altså uden en bom.

Ifølge politiets oplysninger var der kun to personer i minibussen. Ingen andre skal være kommet til skade ved ulykken.

Årsagen til ulykken kendes endnu ikke.

/ritzau/