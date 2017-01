RØDHUS: To mænd på henholdsvis 24 og 25 år er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for en stribe sommerhusindbrud i Rødhus og Løkken.

Ifølge sigtelsen er indbruddene sket mellem 17. og 18. januar, hvor det gik ud over fem sommerhuse på Rødhus Klitvej og to sommerhuse i Løkken, oplyser anklager Bjørn Fogh.

Under grundlovsforhøret erkendte de to mænd at stå bag indbruddene. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, fordi politiet mener, at der er en tredje gerningsmand på fri fod.

Det kunne de to sigtede dog ikke erkende, fortæller Bjørn Fogh.

Indtil videre er det ukendt, hvad de to mænd har stjålet i forbindelse med sommerhusindbruddene.