To færdselsuheld i eftermiddagsheden

NORDJYLLAND: En motorcyklist og en cyklist kom til skade, da de omkring klokken 14.22 stødte sammen i nærheden af Storvorde.

Det skete på Dybdalvej, hvor den ramte Tiendemarken.

- Efterfølgende blev motorcyklisten kørt til tjek på sygehuset, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Klokken 14.46 indgår endnu et opkald til 112.

Også denne gang må ambulancen afsted - nu til Svanelundsvej i Hjørring.

Her var en kvinde parat til at foretage et højresving, da hun bliver påkørt bagfra af en anden bilist.

Kvinden har ondt i nakken, mens den anden bilist muligvis har pådraget sig et brud på en finger.