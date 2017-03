FARSØ: To unge uledsagede asylbørn blev torsdag eftermiddag anholdt, efter den ene - en 17-årig dreng - havde sat ild til sit værelse på opholdsstedet ask4us, der ligger på Gl. Viborgvej lidt syd for Risgård.

Da politiet ankom til stedet for at anholde den 17-årige. forsøgte den anden dreng at befri ham fra betjentene, og han endte således også med at blive anholdt og taget med til politigården i Aalborg.

Selve branden blev slukket af personalet, inden beredskabet nåede frem, men ifølge vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi skete der en del skade på det værelse, hvor den 17-årige satte ild.