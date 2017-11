To fyret efter julefrokosten

BRØNDERSLEV: En julefrokost 3. november i Brønderslev Kommunes afdeling Vej og Park medfører nu alvorlige tømmermænd, idet to medarbejdere ikke længere er ansatte i Vej og Park.

Desuden bekræfter politiet at have modtaget en anmeldelse omfattende to personer. Det oplyses ikke, hvad anmeldelsen omhandler.

Lysten til at kommentere, hvad der er sket i forbindelse med julefrokosten og de personalemæssige konsekvenser, var torsdag i forrige uge meget lille hos kommunaldirektør Søren Steensen.

- Hvis der er sager, så er det verserende personalesager, som jeg ikke må udtale mig om, sagde Søren Steensen.

På spørgsmålet, om han kunne bekræfte, at to medarbejdere skulle være bortvist, lød svaret torsdag fra kommunaldirektøren:

- Der er ingen bortviste, endnu.

Siden da har kommunen haft en høringsfase, hvor de implicerede og sagen har været drøftet i detaljer, og i dag er meldingen fra kommunen en anden.

Ikke længere ansat

- Jeg kan bekræfte, at der er to medarbejdere, som nu ikke længere er ansatte, siger vicekommunaldirektør Lene D. Faber, der er direktør for Beskæftigelse, Teknik og Miljø.

Hun vil ikke fortælle, hvad sagen handler om eller kommentere den yderligere.

I Vej og Park er der heller ikke stor lyst til at fortælle om julefrokosten.

- Der er en sag, men ellers har jeg ingen kommentarer, lød det kortfattede svar fra lederen af Vej og Park, Peder Toftgaard Gregersen, der torsdag i sidste uge ikke engang ville oplyse, hvornår julefrokosten blev afviklet.

At den ene af de fyrede angiveligt skulle have haft en lederstilling, bekræftes i dag indirekte af en sekretær i Vej og Park, hvis der spørges efter en navngiven leder.

- Vedkommende er ikke ansat hos Vej og Park længere, lyder det kortfattet fra sekretæren.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) bekræfter, at der efter en høring er to medarbejdere, som ikke længere er ansatte.

Han vil ikke kommentere sagen yderligere.

Park og Vej har ca. 80 helårsansatte, bl.a. gartnere, brolæggere, asfaltfolk, maskinfolk, ledningsarbejdere.