To guld til Thy Squash ved DM

HERLEV: Thy Squash havde fem deltagere med ved de danske juniormesterskaber i Herlev, og to af dem slog sig helt til tops og vandt mesterskabet i deres aldersgruppe.

På forhånd var Laura Lauridsen seedet til at vinde mesterskabet i pigernes U15-række, og det levede hun til fulde op til. Hun vandt mesterskabet uden at afgive et eneste sæt i sine fem kampe.

Lige så suveræn var Klara K. Møller i U17-række. I finalen mødte hun Sabine Petersen fra værtsklubben Herlev/Hjorten. De har tidligere spillet nogle meget tætte kampe, men denne gang vandt thyboen sikkert 3-0 og blev dansk mester uden at afgive et sæt.

I drengenes U13-række havde Thy Squash to deltagere med, og de sluttede begge bedre end deres seeding. Tobias Gregersen spillede seks kampe og vandt tre, og det gav en placering som nummer 11.

Laurids Frandsen var på forhånd seedet til en placering som nummer fem-otte, men han spillede sig videre til semifinalen. Her mødte han den senere guldvinder, Malthe Laursen fra Skovbakken. Thyboen formåede som den eneste at tage sæt fra århusianeren, men måtte dog se sig slået med 1-3.

Kampen om bronzemedaljen blev ikke Laurids Frandsens bedste. Her måtte thyboen se sig slået af 0-3 af Mikkel Jensen fra Lystrup og dermed tage til takke med fjerdepladsen.

I drengenes U17-række sluttede Mikkel Gade som nummer seks.

Dermed er sæsonen næsten slut for Thy Squash. Tilbage er dog EM for U15 og U17, som både Laura Lauridsen og Klara K. Møller er udtaget til.