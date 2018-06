To havne førte sig frem

VILSUND/SUNDBY: Omkring 100 danske havne deltog i går i arrangementet Vild med Vand, men kun to af dem havde fundet på at gå sammen. Det har Vest Vilsund og Sundby Mors havne nu også ganske let ved, for her trives et flerårigt samarbejde tværs over bro og sund.

Men selve festteltet, som lørdag aften dannede rammen om middag med stegt pattegris og efterfølgende dans til orkester, skulle jo stå et af stederne, og her var pladsen ved det nedlagte bådværft på Thysiden et naturligt valg.

- Der er næsten ingen grænser for, hvad man kan komme til at prøve ude på vandet i dag, og alt er gratis. Så håber vi selvfølgelig, at nogle flere end de nuværende bliver bidt af en aktivitet, sagde Michael Christensen, formand for Vilsund Borgerforening. Der er dog en opgavefordeling mellem de to havne, der tidligt indså, at det ikke gavner nogen at konkurrere på de samme ting. Så i Vilsund Havn er det ture med motorbåde, rib-både, sejlbåde med mere, der blev budt på, men Sundby Havn skruede tempoet ned til kajakker, kanoer, surfbrætter, vandkikkerter, fiskeri med net og andre sysler, som mere er i børnehøjde.

- Vi har standup padling, triatlon med svømning, kajakpolo, Limfjordens Hemmeligheder for børn, kræmmermarked med mere. Selv om morsingboerne bor på en ø, har mange af dem ikke fundet ud af, hvad vandet kan bruges til, sagde Peter Hougaard, formand for Sundby Mors Havn.