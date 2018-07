To ildsjæle blev årets vorupøringer

VORUPØR: Traditionen tro blev den lokal hæderspris i form af "Årets Vorupøring" uddelt ved weekendens strandfest i Vorupør.

I år blev den hæder tildelt to personer, som i mange år har udført et stort arbejde ved at være med til at arrangere Vorupør Kræmmermarked, som i år har 20 års jubilæum.

Prismodtagerne var Lone Krogsgaard og Per Thinggaard, og de fik en skulptur udfør af den lokale kunstner Peter Wittrup.

Kriterierne for at modtage prisen er blandt andet, at man skal enten bo i byen eller have en speciel tilknytning, og enten har gjort eller gør noget til gavn for byens borgere.

Formanden for udvalget, der finder modtageren eller modtagerne, Bente Werenberg, forklarede, at de kriterier opfyldte begge modtagere til fulde.