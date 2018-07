To konservative trækker sig fra poster i protest mod May

Trængslerne er ikke forbi for den britiske premierminister, Theresa May, som mandag måtte sige farvel til to centrale ministre, da brexitminister David Davis og udenrigsminister Boris Johnson trak sig.

Tirsdag meddeler to konservative parlamentarikere - Ben Bradley og Maria Caulfield - at de trækker sig fra deres poster i det britiske konservative parti i protest mod Mays brexitpolitik.

Det meddeler Sky News' politiske korrespondent Beth Rigby på Twitter.

De er viceordførende for henholdsvis ungdomspolitik og kvindepolitik i Det Konservative Parti.

De to parlamentarikere har skrevet hver deres brev til May, hvor de begrunder deres afgang fra deres poster med, at de er uenige i Mays kompromis om brexitpolitikken i forbindelse med Storbritanniens farvel til EU.

- Det er selvfølgelig underordnede stillinger. Men hovedpointen er, at brexit-tilhængere kan lade afgangene komme drypvis for at skade premierministeren, skriver Beth Rigby på Twitter.

Omtrent samme melding kommer fra tv-stationen BBC's politiske redaktør, Laura Kuenssberg. Hun erkender, at mange briter formentlig aldrig har hørt om Ben Bradley og Maria Caulfield.

- Men det er en advarsel fra utilfredse konservative om, at de er i stand til at forårsage skade for premierministeren, medmindre hun ændrer kurs, skriver BBC-redaktøren på Twitter.

Fredag indgik den britiske regering et kompromis, som indebærer, at Storbritannien vil gå efter at få en aftale om et blødt brexit. Det skal blandt andet sikre, at briterne bevarer adgangen til EU's indre marked.

Men den kurs var både Boris Johnson og David Davis uenige i og gik af mandag.

/ritzau/