To kvinder anholdt: Deres bil var fyldt med tyvekoster

AALBORG: To kvinder blev torsdag anholdt uden for Aalborg Storcenter og sigtet for butikstyverier for mange tusinde kroner.

Vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi fortæller, at et vidne havde set kvinderne stjæle tøj fra en butik i storcentret. Politiet blev tilkaldt og anholdt kvinderne på parkeringspladsen. Her viste det sig, at deres bil var fyldt med varer, der efter politiets opfattelse stammer fra lignende tyverier:

- Vi formoder, at der kan være tyvekoster for op til 100.000 kroner, fortalte Jess Falberg torsdag aften.

Her sad de to kvinder til afhøring på politigården i Aalborg. Forude ventede et større arbejde for politiet i at finde ud af, hvor da mange tyvekoster stammer fra. Der er primært tale om tøj.

På grund af omfanget af tyverierne skal det vurderes, om kvinderne skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Begge er i forvejen kendt af politiet for lignende kriminalitet.