To kvinder er fundet dræbt på Sjælland - mand anholdt

VORDINGBORG:Fredag morgen er to kvinder fundet dræbt på adresser i Ruds Vedby og Kundby på Sjælland. En 39-årig mand er anholdt og mistænkt i sagen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Det er min opfattelse, at der er tale om to ulykkelige sager, der er foregået i et meget snævert miljø, siger politiinspektør Kim Kliver i en meddelelse.

Det er politiets vurdering, at der er sammenhæng mellem de to sager.

Politiet var til stede i Ruds Vedby, der ligger nord for Slagelse, i de tidlige morgentimer fredag.

Kundby hører til Midt- og Vestsjællands Politi, som bekræfter over for Ritzau, at en lægehelikopter har været til stede i byen fredag morgen.

Derudover henviser politikredsens pressevagt til sine kolleger i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som ikke vil udtale sig yderligere klokken 09.00.

Det er fortsat uvist, hvorvidt den 39-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør.

