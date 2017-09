To løsladt efter anholdelse i stor politiaktion

AALESTRUP: Nordjyllands Politi rykkede tirsdag eftermiddag talstærkt ud til en adresse ved Aalestrup efter et tip. Tippet lød på, at der skulle være både våben og narko til stede på ejendommen, og politiet valgte derfor at rykke ud med en større styrke, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Fremme på stedet blev der foretaget en ransagning af adressen, og to mand blev anholdt.

Onsdag morgen fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi, at man på stedet fandt fire luftgeværer, som ikke var ulovlige, 100 gram hash, en peberspray og en kniv.

- De er sigtet for overtrædelse af våbenloven og loven om euforiserende stoffer. De er løsladt igen, siger han.