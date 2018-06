To mål i overtiden reddede Brasilien

FODBOLD: Fodboldfansene var begyndt at tude, og sportsredaktørernes penne i det fodboldgale Brasilien dyppet i det mørkeste blæk.

Så kom frelseren Philippe Coutinho stormende ind i feltet og sendte bolden i kassen et minut inde i overtiden mod upåagtede Costa Rica.

Et lettelsens suk på bane, tribuner og uden tvivl overalt i Brasilien.

Og efter syv minutters overtid kom også superstjernen Neymar på tavlen med en scoring til 2-0.

Facit er, at Brasilien vandt. Som ventet. Som krævet.

Men det holdt uhyre hårdt mod lilleputten, der sled uhyre godt for at hente et overraskende point anført af målmand Keylor Navas, der til dagligt passer målet for Real Madrid.

Han gjorde, hvad han kunne, og endnu en stor skuffelse for en af de helt store VM-favoritter var ganske få minutter fra at være en realitet.

Brasilien er af mange forhåndsudråbt som den allerstørste VM-favorit, men spillet flyder bestemt ikke, og frustrationerne var til at få øje på mod Costa Rica.

Brasilianerne prøvede med alle midler, og efter flere forgæves fald i feltet lykkedes det Neymar at få tilkendt et straffespark efter 78 minutter, men han fik ikke lov til at sparke.

Dommeren blev i sin øresnegl kaldt ud til videogennemsyn via VAR-systemet (Video Assistant Referee), og efterfølgende annullerede han straffesparket.

I overtiden kom forløsningen altså alligevel for brasilianerne, der nu har fire point efter to kampe.

Og selv om spillet har haltet, synes Brasilien på vej videre til knockoutfasen ved VM. Det hele afgøres dog først i sidste spillerunde i gruppespillet, hvor Brasilien møder Serbien./ritzau/