To mænd fængslet for at starte brand i etageejendom

AALBORG: To unge mænd fra Aalborg blev ved et grundlovsforhør søndag varetægtsfængslet fire uger, sigtet for at have sat ild til en lejlighed i Aalborg til fare for andre beboere i opgangen.

Begge mænd nægter sig skyldige og har kæret fængslingskendelsen, oplyser anklager Jette Rubien til NORDJYSKE Medier.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret om branden tidlig søndag morgen kl. 04.39.

Ilden var opstået i en stuelejlighed i etageejendom på Rosenlundsgade midt i Aalborg.

En 25-årig mand udefra fik vækket beboerne i opgangen, og alle blev evakueret i god behold. Nordjyllands Beredskab fik slukket ilden inde i stuelejligheden, som var hærget af røg og ild.

Det viste sig, at ilden var startet flere steder i lejligheden, både i stuen og i en seng i soveværelset.

Den 25-årige mand blev anholdt og sigtet for brandstiftelse, og senere søndag blev en 28-årig mand fra Aalborg også anholdt i sagen.

Begge blev sent søndag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, og her blev begge varetægtsfængslet frem til midten af juni.

Politiet sigter dem for at forsætlig brandstiftelse under skærpende omstændigheder, fordi branden i stuelejligheden var til fare for beboerne i opgangen.

I den lejlighed, hvor ilden opstod, var der ikke nogen hjemme.

De to mænd, som nu er fængslet, gav forskellige forklaringer ved grundlovsforhøret, men nægter sig altså skyldige. En af de nu fængslede mænd har eller har haft et forhold til den kvinde, som bor i stuelejligheden, erfarer NORDJYSKE.