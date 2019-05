To mænd kendt skyldige i knivdrab begået i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Et nævningeting ved Vestre Landsret har onsdag kendt to mænd på 42 og 59 år skyldige i drab på en 49-årig mand en sommeraften i Frederikshavn i 2017.

Det er en ændring i forhold til byrettens dom i oktober sidste år.

I Retten i Hjørring blev den 59-årige Torben Jensen som den eneste kendt skyldig i manddrab og fik en livstidsdom. Byretten lagde vægt på, at han var prøveløsladt fra en tidligere dom for drab.

I 2008 blev han idømt 12 års fængsel for et knivdrab. I 2016 blev han prøveløsladt.

Den 42-årige Jimmi Clausen fik i byretten derimod seks års fængsel for vold med døden til følge. Der blev lagt vægt på, at Jimmi Clausen tidligere er dømt for forsøg på manddrab.

Begge ankede de byrettens dom.

Mens landsretten har stadfæstet, at Torben Jensen er skyldig i drab, så mener Vestre Landsret, at Jimmi Clausen også har gjort sig skyldig i manddrab.

Dommen afsiges onsdag klokken 13.

Sagen begyndte 20. august i 2017 i Frederikshavn, da den nu afdøde mand sparkede døren ind til den 59-åriges lejlighed. Her ville han have fat i en kvinde, der befandt sig i lejligheden.

Det skrev Nordjyske under sagen i byretten.

I lejligheden opstod der tumult mellem de tre mænd, hvorefter de to tiltalte jagtede offeret hen i en naboopgang. Her blev den 49-årige dræbt af et enkelt knivstik i brystet.

Både den 42-årige og den 59-årige har gennem hele sagen nægtet sig skyldige. I stedet har de hver især kastet skylden over på den anden.

I byretten blev der lagt vægt på, at der blev fundet dna fra Torben Jensen på gerningsvåbnet, mens blod fra offeret blev fundet på begge mænds tøj.

