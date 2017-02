MORS: En 30-årig og en 18-årig mand skal henholdsvis 10 og syv måneder i fængsel for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Det har Retten i Holstebro afgjort. Offeret var en mand fra Mors, jævnaldrende med den 30-årige, som de to dømte 1. december sidste år opsøgte på hans bopæl i Markedsgade. Her slog de forurettede adskillige gange i hovedet, så han faldt om, hvorefter de fortsatte med at slå og sparke ham adskillige gange på kroppen og i hovedet. De trampede ham i hovedet to gange, hvorved han mistede bevidstheden og pådrog sig flere brud i ansigtet, alvorlig skade på et øre og mistede fem tænder.

Den ældste af de nu straffede kendte offeret i forvejen. Begge mænd er tidligere straffede for samme type kriminalitet som overfaldet i Markedsgade.