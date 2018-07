To mænd sigtet for grov vold mod 46-årig

AALBORG: De to mænd, der tirsdag meldte sig selv kort tid efter at politiet havde efterlyst af dem i forbindelse med et groft overfald, bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør.

De to mænd, der er henholdsvis 18 og 22 år, er sigtet for grov vold mod en 46-årig mand, der 21. april blev overfaldet af en gruppe mænd uden for Aalborghus Gymnasium på Th. Sauersvej.

Den 46-årige blev holdt fast, mens han blev slået og sparket ligesom han blev stukket flere gange med en skarp genstand.

- Vi har en formodning om, at der er flere gerningsmænd på fri fod. Derfor begærer vi dørlukning til grundlovsforhøret, siger efterforskningslederen, politikommissær Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.