To mænd tiltalt for hærværk mod fredet klit

SKAGEN:To mænd på 39 og 61 år er blevet tiltalt for groft hærværk ved i 2019 at have ødelagt en fredet klit ved Skagen Sønderstrand.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge anklageskriftet var det den 39-årige, der i oktober 2019 på foranledning af den 61-årige Hans Andersen flyttede en større mængde sand og beplantning med en læssemaskine.

Der skete ifølge anklagemyndigheden skader for cirka 447.000 kroner.

De to mænd er ud over groft hærværk af betydeligt omfang også tiltalt for at have "forvoldt skade på landskabelige og kulturhistoriske værdier af hensyn til almenheden".

Og det er sjældent, at der sker tiltale efter den paragraf.

- Det er ikke så tit, at der bliver rejst tiltale efter den paragraf, men vores vurdering er, at klitterne i Skagen er helt særegne og har en helt særlig betydning i den danske kulturhistorie, og derfor har vi valgt også at tage den paragraf i brug.

- Det er nogle alvorlige forhold, der er rejst tiltale for, og derfor vil vi kræve fængselsstraf, hvis de tiltalte bliver dømt efter anklageskriftet, siger specialanklager Jan Østergaard til Ritzau.