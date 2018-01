To medlemmer af Pussy Riot søger om asyl i Sverige

To medlemmer af den russiske performancegruppe Pussy Riot, der er kendt for deres skarpe kritik af præsident Vladimir Putin, søger om asyl i Sverige, oplyser den svenske tv-station SVT.

Lusine Djanyan og Aleksej Knedljakovskij og deres to-årige søn Tigran opholder sig på et flygtningecenter i Lindesberg i Midtsverige.

De siger, at de har været udsat for brutal forfølgelse i deres hjemland.

Parret regner med snart at få svar på deres asylanmodning fra de svenske myndigheder. Men de kan ikke forestille sig, at de får afslag.

De har ventet i 10 måneder i Sverige.

I mellemtiden har parret, som er kunstnere, haft udstillinger i London og Milano.

De har ikke måttet forlade Sverige for at besøge udstillingerne.

- Vi har måttet betale en høj pris for vores kunst, men jeg fortryder ingenting, siger Lusine Djanyan.

- Præsidenter kommer og går, men kunsten er evig. Putin er ikke evig, siger hun om den russiske præsident.

Punkbandet og performance-kollektivet Pussy Riot blev verdensberømt i 2012, da tre af medlemmerne blev dømt til to år i straffelejr for en happening i en ortodoks kirke.

Det var ment som en protest mod Putin og hans regime.

De gennemførte også en happening under vinter-OL i den russiske by Sotji i 2014. Det betød, at Lusine Djanyan mistede sit job som lektor på universitetet i Krasnodar, fortæller hun.

/ritzau/