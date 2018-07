To mistænkes for røveri og indbrud

AALBORG: Mandag klokken 12.00 bliver to mænd fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring.

Fremstillingen sker, fordi politiet mistænker dem for to røveri-forhold begået i maj og juni 2018 samt for tidligere tilfælde af indbrud og våbenbesiddelse.

De to mænd på 20 og 21 år fra Aalborg-området blev i nat anholdt af betjente fra Nordjyllands Politi i en koordineret anholdelsesaktion.

- Vi skred til anholdelse efter en konkret efterforskning, der var målrettet de pågældende personer, siger Martin Rolighed, fg. politikommissær ved Nordjyllands Politi og ansvarlig for efterforskningen, i en pressemeddelelse.

Nordjyllands Politi vil, af hensynet til den videre efterforskning, begære dørlukning af grundlovsforhøret.

Politikommissæren vil derfor ikke gå i yderligere detaljer om sagen. Han oplyser dog, at der i forbindelse med anholdelserne er foretaget ransagninger, hvor politifolkene beslaglagde formodede tyvekoster fra indbrud og røveri samt to våben og tilhørende ammunition.