To nordjyder er finaleklar ved VM

VORUPØR: Der blev sikret nordjysk deltagelse ved weekendens finaler i disciplinen technical race, da kvalifikationsrunder i VM i stand up paddle surfing, der løber af stablen i Vorupør, blev afholdt.

Den tredobbelte verdensmester, Casper Steinfath, kørte i sikker og afslappet stil en andenplads hjem, hvilket sikrede finaledeltagelse på lørdag. Det 16-årige stortalent Christian Andersen fra Klitmøller måtte kæmpe lidt mere for sin finaleplads. Men da han i sidste øjeblik fik en femteplads i hus, er han også klar til finalen i technical race.

- Det betyder meget, at jeg nåede finalen. Det var mit mål. Det er rigtig fedt på hjemmebane at komme videre. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Nu glæder jeg mig til finalen. Jeg håber på, at kommer lidt flere bølger. Det kan hjælpe mig en del, og så kan jeg bare godt lidt at padle i bølger, siger Christian Andersen i en pressemeddelelse.

Cathrine Yde, ligeledes fra Klitmøller, gik ikke videre fra sin kvalifikationsrunde.

De danske padlesurfere ligger på en sjetteplads i nationskonkurrencen.