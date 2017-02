AALBORG: Et bedemandsægtepar blev torsdag frifundet for skatte- og momssvindel for over en million kroner samt for at have brugt en rustvogn til privat kørsel.

De to bedemænd var ellers tiltalt for flere forhold for skattesvindel, men det hele endte i nærmest ingenting. Kvinden blev frifundet for alle anklager og retten fasslog, at manden ikke bevidst havde forsøgt at snyde i skat.

Manden erkendte dog, at han i enkelte tilfælde havde lavet fejl i regnskaberne, og derfor vedtog han sig en bøde på 130.000 kroner, som statskassen var gået glip af.

Sagen ændrede sig

Det var ellers et noget andet udgangspunkt, anklagemyndigheden var mødt op i Retten i Aalborg med. Her var påstanden fængsel samt en samlet bøde på over en million kroner.

Men sagen ændrede sig helt frem til selve retsdagen, forklarer anklager Jette Rubien, der endte med at frafalde anklagerne mod kvinden samt kravet om fængsel.

- Da jeg vurderede sagen i sommeren sidste år, var bevisbyrden en helt anden. Men sagen udviklede sig i det efterfølgende halve år, så vi i dag (torsdag, red.) ikke kunne løfte bevisbyrden, siger hun.

Langvarig sag endelig slut

Sagen startede op i 2013, og nogle af anklagepunkterne var helt tilbage til 2007. De to bedemænd har nægtet sig skyldig hele vejen, og hos de to forsvarer er der også tilfredshed over, at der nu er kommet en afklaring.

- Det er en sag, der har været lang tid undervej, og nu er der endelig fundet en afklaring, der er endt i næsten ingenting. Det er jeg tilfreds med, siger forsvarer for manden, Karina Skou.