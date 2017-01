AARHUS: Tre nordjyske boksere stillede op og de nåede alle finalen, da der i weekenden blev bokset jyske seniormesterskaber i Ceres Arena i Aarhus. To af dem gik hele vejen.

Den forsvarende jyske mester fra Pandrup Bokseklub, Frederik Lundgaard Jensen, boksede sig lørdag aften i finalen i let weltervægt, som han til lejligheden var rykket op i. Det gav en sikker 5-0-sejr over Michael Moberg fra BK Rollo Svendborg, og søndag eftermiddag tog han det sidste trin, da han i finalen besejrede Islam Zajpulayev, Herning ABK. Modstanden var dog ganske kapabel, og en enkelt af sidedommerne så midtjyden som bedst, så Frederik Lundgaard Jensens sejr kom til at lyde på 4-1.

AK Jydens Sune Krogh vidste på forhånd, at han skulle vinde tre kampe for at komme øverst på podiet i weltervægt, og projektet startede flot lørdag aften med en 5-0-sejr over Torben Prüsse fra Vejle. Søndag formiddag ventede så semifinalen, men det gav ikke sved på panden. Modstanderen Nikki Møller Nielsen fra Grindsted AK trak sig nemlig. I finalen kunne en udhvilet Sune Krogh køre JM-guldet sikkert med dommerstemmerne 5-0 over Abubakar Kurbanov fra Aabenraa BK.

Den tredje nordjyske JM-deltager var Daniel Suarez Pedersen fra Pandrup BK. Han var direkte i finalen i letvægt, men her mødte han sin klare overmand i Danny Jensen fra BK Nordsalling, der vandt 5-0.