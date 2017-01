En sang for skole og venskab

To nordjyske pokalfinaler

Meget svær kamp for AaB

Hos kvinderne tørner AaB Floorball sammen med ÅFK, der topper kvindernes liga i sydkredsen med otte sejre i otte kampe. AaB har også haft en god sæson i nordrækken, hvor holdet ligger på andenpladsen med ni sejre og kun et enkelt nederlag.

BFC Vendsyssel er møder Copenhagen FC i herrernes finale, og det er nordjyderne, der går ind med det mentale overtag, efter de i den seneste turneringskamp vandt med hele 13-4 over dagens modstander, der dog dog vandt det omvendte opgør tidligere på sæsonen med 8-3.

BRØNDERSLEV: Der kan komme hele to titler til nordjysk idræt lørdag, når både BFC Vendsyssel Hot Shots hos herrerne og AaB Floorball hos kvinderne spiller pokalfinaler i Brønderslev Idrætscenter.

