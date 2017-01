AALBORG: To personer omkom tirsdag aften i en ildebrand i Aalborg.

Det bekræfter indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab i Aalborg, over for NORDJYSKE.

- Vi blev kaldt til ildebrand i Vejgaard, og den udviklede sig kraftigt og meget hurtigt. Desværre er der fundet to omkomne, fortalte Søren Korsgaard ved 21.30-tiden.

På det tidspunkt var der cirka en times efterslukningsarbejde tilbage, hvorefter han regnede med at kunne overdrage brandstedet til politiet.

- De skal finde den nærmere årsag til branden. Det er for tidligt at sige noget om brandårsagen, men der har været tale om en kraftig udvikling, og det er gået meget stærkt, sagde Søren Korsgaard.

Han havde ikke yderligere oplysninger om de to lig, der er fundet på brandstedet.

Der er tale om et hus i Heimdalsgade. Beredskabet blev alarmeret klokken 20.47 og rykkede ud med fem biler og 14 mand.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, som behandler stedet som et gerningssted. Via Twitter oplyste politiet, at området er afspærret. Politiet er talstærkt til stede i området, som undersøges af hundepatruljer.