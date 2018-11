To OW Bunker-revisorer bliver anmeldt for regelbrud

NORDJYLLAND: To revisorer, der var inde over regnskaberne i det kollapsede OW Bunker, er blevet anmeldt til Revisornævnet.

Erhvervsstyrelsen vurderer, at de to revisorer fra Deloitte, ikke har fulgt reglerne.

Revisornævnet skal belyse, om revisorerne har levet op til reglerne for god revisorskik.

OW Bunker, der solgte olie til rederier, gik konkurs i 2014.

Selskabet krakkede, efter at det på kort tid havde tabt milliarder på spekulation i investeringer, der var knyttet til udviklingen i olieprisen.

Styrelsen påpeger, at det i OW Bunkers regnskab i 2013 ikke var omtalt, om selskabet havde haft gevinster eller tab på spekulation i olieprisen. Det burde det ifølge Erhvervsstyrelsen have været.

Desuden skulle revisorerne have undersøgt, hvor stor indflydelse investeringerne havde på resultatet det år.

Hos Deloitte er direktør Anders Dons meget uenig i kritikken.

Han mener, at Erhvervsstyrelsen mangler forståelse for, hvordan revisorer arbejder med regnskaber i virksomheder som OW Bunker.

Anders Dons ser derfor frem til, at sagen skal vurderes hos Revisornævnet. Det er et uafhængigt nævn, der behandler klager over revisorer.

Deloitte-direktøren påpeger desuden, at Erhvervsstyrelsen ikke har kritiseret selve indholdet af regnskabet.

Ifølge Anders Dons kan man dermed ikke sætte sammenhæng mellem Deloittes arbejde med regnskabet i 2013 og OW Bunkers konkurs i 2014.

- Vi mener, at det væsentlige må være, om regnskabet var retvisende eller ej. Vi er derfor tilfredse med, at styrelsen ikke kan finde anledning til at stille spørgsmål til dette meget vigtige punkt, siger Anders Dons i en pressemeddelelse.

Erhvervsstyrelsen udtaler desuden kritik på flere andre områder. Det gælder blandet en række revisorerklæringer, som blev givet, forud for at OW Bunker gik på børsen.

Krakket i OW Bunker har udløst en lang række retssager. Det gælder blandt andet en erstatningssag mod den tidligere ledelse, kapitalfonden Altor og Deloitte.

/ritzau/