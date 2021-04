To passagerer er ikke nok: Nu nedlægges busafgange

HADSUND/ØSTER HURUP: Buspassagerer må kigge længere efter en busafgang mellem Øster Hurup og Hadsund. Fire ture får sparekniven, fordi der er alt få passagerer.

Det har Mariagerfjord Kommunes udvalg for teknik og miljø besluttet.

- Man kan ikke køre en busafgang med to personer. Der er meget få passagerer på de berørte afgange, og det er stadig muligt at komme med bussen, hvis man tager en afgang lidt tidligere eller lidt senere, siger Jørgen Hammer Sørensen (DF), der er formand for udvalget.

Spareplanen gælder for rute 458, men kun på strækningen mellem Hadsund og Øster Hurup. Afgangene fra Øster Hurup kl. 5.26 og 18.15 droppes, mens det fra Hadsund gælder afgangene klokken 8.50 og 19.00.

Trafiktællinger viser, at der årligt kører mellem 3250 og 5000 passager på de fire berørte afgange. Busture, der er vigtige for unges mulighed for at komme til ungdomsuddannelserne, berøres ikke.

Det koster cirka 1,5 millioner kroner i kommunalt tilskud at holde rute 458 kørende. Ved at skære de fire afgange mellem Øster Hurup og Hadsund sparer man knap en halv million kroner.

Ændringerne i køreplanen på rute 458 træder i kraft i august.

Politikerne har bestemt, at besparelsen delvist skal anvendes til nye og alternative transportmuligheder på strækningen. Tidligere har kommunen f.eks. støttet en delebilordning i Als, og Jørgen Hammer Sørensen lader forstå, at det f.eks. kan være den slags tiltag, som de sparede ”buspenge” kan gå til.