To personer dræbt ved rallyløb i Randers

RANDERS: To personer er omkommet ved et rallyløb lørdag formiddag i Randers. De blev ramt af en rallybil, som var kommet ud i rabatten, oplyser politiet.

Politiet fik melding om ulykken klokken 11.33. Der blev med det samme givet livreddende førstehjælp, men kort efter blev begge erklæret døde, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Formentlig er der tale om to officials, siger vagtchef Carsten Dahl ved 13-tiden.

- Vi har rekvireret bilinspektør og Arbejdstilsynet, tilføjer han.

Det er rutine ved alvorlige trafikulykker, at en bilinspektør tilkaldes for at foretage nærmere undersøgelser af forløbet.

Rallyløbet blev afviklet i området ved Lollandsvej i den sydvestlige del af Randers.

Ifølge Aarhus Stiftstidende mistede rallykøreren kontrollen over sin bil i et sving og påkørte flere personer.

Ifølge politiet røg bilen af banen og kom ud i rabatten, hvor den ramte de to.

Føreren er en 73-årig mand, og ved sin side havde han en 22-årig kvinde som co-driver, oplyser politiet.

Begge blev kvæstet og blev bragt til behandling på hospital. De er ikke i livsfare, lyder det fra politiet.

Lægehelikopter, politipatruljer og ambulancer rykkede ud til ulykken, som i øvrigt har ført til, at løbet, Yokohomamesterskabet Vest, er blevet aflyst.

- Vi har, i samarbejde med Østjyllands Politi, truffet den beslutning, at inden de pårørende er underrettede, har vi ingen kommentarer, siger talsmand for Dansk Automobil Sports Union Morten Alstrup om lørdagens dødsulykke.

/ritzau/