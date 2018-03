To ramt af skud uden for burgerrestaurant i Stockholm

To personer er lørdag aften blevet ramt af skud uden for en burgerrestaurant i Stockholm.

Politiet fik anmeldelsen om skyderiet ved restauranten Max klokken 21.15.

Politiet jagter sent lørdag aften stadig en eller flere gerningsmænd.

Det oplyser Mats Eriksson, talsmand for politiet i Stockholm, til Aftonbladet.

- Der har været en skudløsning uden for en restaurant i Kista (forstad til Stockholm, red.), siger han.

- To personer er kørt til sygehuset med ukendte kvæstelser, tilføjer talsmanden.

De to personer er begge omkring 25 år gamle, oplyser politiet.

Et vidne oplyser ifølge Aftonbladet, at et af ofrene blev ramt i benet.

Vidnet så ikke selv skyderiet, men opfattede, at flere personer endte i skænderi uden for restauranten omkring klokken 21.

