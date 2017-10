To sigtet for spritkørsel

NORDJYLLAND: To gange søndag blev Nordjyllands Politi kaldt ud til trafikuheld, hvor der var mistanke om spirituskørsel.

Det ene uheld var en knallertkører, der væltede på Hjørringvej ved Thorshøj i Vendsyssel. Han havde ikke hjelm på og slog sit hoved uden dog at komme alvorligt til skade. Han blev kørt til skadestuen, hvor der også blev taget en blodprøve, som skal vise, om han skulle have fået for meget at drikke.

På Østre Skovvej - Øland i Jammerbugt Kommune - gik det galt for en 23-årig bilist, der kørte i grøften og endte i et træ. Også han kom lettere til skade og er nu sigtet for spritkørsel. Det oplyser vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi.