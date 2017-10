To små hunde blev mishandlet til døde

RINGSTED: Med adskillige knivstik blev den lille chihuahua Malou og den lidt større blandingshund Mickey stukket ihjel. Men begge hundene nåede at leve i mindst fem minutter, mens de langsomt forblødte. Et af knivstikkene gik næsten hele vejen igennem halsen på den lille Malou.

Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Det fremgår af et 18-sider langt anklageskrift med hele 54 forhold om trusler, chikane og forfølgelse af en ung kvinde og hendes mor fra Ringsted.

De mistede deres hunde den 29. oktober sidste år, da deres hjem blev udsat for en indbrudstyv, som stjal hundene. Få dage senere blev de fundet i en nu 26-årig mands bil. Mickey var dræbt af 10 knivstik. Malou blev stukket fem gange, inden hun forblødte langsomt.

Drabet på hundene er et af et uhørt antal tilfælde af grov chikane. Den 26-årige mand er nu tiltalt for indbruddet, dyremishandling, trusler mod mor og datter, flere tilfælde af livsfarlig kørsel, dusinvis af overtrædelser af polititilhold og hele 35 brud på et forbud mod at køre på de to kvinders vej.

Der er afsat tre dage i Retten i Roskilde i november til at få behandlet hele det lange anklageskrift, som avisen er i besiddelse af.