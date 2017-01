AALBORG: Højrefløjen Christian Jensen og playmakeren Chris Jørgensen stopper begge i Aalborg Håndbold efter den igangværende sæson.

Christian Jensen har især i denne sæson oplevet et markant fald i mængden af spilletid, efter klubben tilknyttede Patrick Wiesmach inden denne sæson.

- Vi har haft en god dialog med de to spillere, der begge ønsker nye udfordringer, og vi er i fællesskab blevet enige om at stoppe samarbejdet til sommer. Vi har forståelse for deres ønsker, siger direktør Jan Larsen.

Christian Jensen, 21 år, har spillet 141 kampe for Aalborg Håndbold.

- Jeg har haft en fantastisk tid i Aalborg Håndbold, bl.a. med mange kampe i Champions League og EHF Cuppen, men til sommer er tiden inde til at komme videre i mit håndboldliv, siger Christian Jensen.

Chris Jørgensen, 30 år, der kom til Aalborg Håndbold midt i sidste sæson, har spillet 44 kampe for Aalborg Håndbold.

- Jeg glæder mig til at gøre arbejdet færdigt i Aalborg Håndbold. Vi har et godt udgangspunkt for sidste del af sæsonen, og det tegner utroligt spændende med topkampe på stribe i Jutlander Bank Arena, siger Chris Jørgensen.