To sure smileys og 500 glade

THY-HANNÆS: Alt tyder på, at fødevaresikkerheden i Thisted Kommune generelt set er helt i top.

I hvert fald viser en søgning på websiden findsmiley.dk, at der er glade grin og elite-smileys over næsten hele linjen - hvilket vil sige i alle postnumre i Thy og på Hannæs.

To spisesteder har dog fået en sur smiley ved den seneste kontrol.

Det er Pizzeria Roma i Thisted og Vesløs Kro.

Pizzeria Roma har fået den meget sure smiley, fordi der trods et tidligere pålæg endnu ikke er blevet installeret en separat håndvask "til hygiejnisk håndvask i tilvirkningslokalet".

- For mig var det ikke alvorligt. Det er en bagatel, siger restauratør Sebastian Montagno.

Men det er bestemt ikke en bagatel ifølge Susanne Frandsen, der er sektionsleder i FødevareNordøst, Fødevarestyrelsen.

- Håndhygiejne er noget af det mest basale i en fødevarevirksomhed. Den skal bare være i orden, siger hun.

Hvis ikke der kan vaskes hænder separat risikerer man, at der overføres bakterier mellem råvarer og færdigvarer.

Susanne Frandsen henviser til en hygiejneforordning, der trådte i kraft i 2006.

Susanne Frandsen kan ikke forklare, hvorfor Pizzeria Roma først i maj 2017 fik en indskærpelse om at installeret separat håndvask, selv om Sebastian Montagno ifølge eget udsagn har drevet restaurant i Thisted i 30 år.

Vesløs Kro fik en sur smiley efter et kontrolbesøg 5. juli. Det skyldes, at der i et kølerum med fersk fisk blev mål 11 graders varme. Fersk fisk skal opbevares ved 0-2 grader.

Kroejer Jørgen Jacobsen fortæller, at døren til kølerummet ikke var blevet lukket helt til den dag, hvor der var kontrol, og han selv var på ferie.

- Normalt har vi styr på det. Det er aldrig sket før, siger han.

Efterfølgende har kroejeren fået installeret en alarm, der vil advare ham, hvis temperaturen kommer over de tilladte to grader.

- Nu gælder det om at forebygge, så det aldrig kommer til at ske igen, siger Jørgen Jacobsen.

De to spisesteder har hver fået et bødeforlæg på 5000 kroner for overtrædelse af reglerne.

Der er i alt cirka 550 spisesteder, butikker, kantiner og engrosvirksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer i Thisted Kommune.