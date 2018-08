To tog var på kollisionskurs under testkørsel

SINDAL: To tog, der kørte hver sin retning, stoppede 16. maj omkring 170 meter fra hinanden under en testkørsel med de nye ERTMS-signaler på Vendsysselbanen - der er en ensporet strækning. Det skriver Ingeniøren.

Det burde ellers ikke kunne ske, at der bliver sendt modsatrettet trafik ind på en ensporet strækning, men et automatisk system sendte de to tog afsted fra henholdsvis Sindal og Kvissel, uden at en trafikkontrollør reagerede. Ifølge Banedanmark var der dog aldrig fare for, at togene skulle kollidere, idet det ene tog var standset, da det nåede til grænsen for den signalsektion, det kørte på - fordi det ikke havde grønt lys til at fortsætte ind i den næste - mens det andet tog blev standset af lokomotivføreren, fordi han fik en ordre via ERTMS-systemet om, at han skulle standse. Hvilket ifølge Banedanmark ville være sket automatisk, hvis ikke lokoføreren havde gjort det.

Ingen af de to lokoførere var dog blevet informeret om, at der kunne komme modkørende trafik under testkørslerne, og begge var så rystede over hændelsen, at de to tog kørte tilbage til Frederikshavn hvorefter testkørslerne den nat blev afbrudt.