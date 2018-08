To tredjedele af håndværkeres arbejdsdag er spildtid

ARBEJDSMARKED: Når en håndværker møder ind på byggepladsen, går hele 66 procent - to tredjedele - af arbejdsdagen med spildtid.

Det viser et nyt omfattende forskningsprojekt fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, skriver Fagbladet 3F.

I studiet er håndværkere på fire forskellige byggepladser blevet observeret over 1.000 timer for at måle deres produktivitet.

- Kun en tredjedel af arbejdstiden i byggeriet er værdiskabende. Det har tidligere undersøgelser også vist, men den her undersøgelse er større end noget, vi har lavet før, og den bekræfter det med stor tydelighed. Samtidig kan vi nu gå ned i undersøgelsen og finde årsagerne til spildtiden, siger Søren Wandahl, professor og afdelingsleder på Institut for Ingeniørvidenskab til Fagbladet 3F.

Søren Wandahl forklarer også, at der er forskel på den spildtid, der er registreret på byggepladserne.

- Der er både ren spild og så det, vi kalder nødvendigt spild. Nødvendigt spild kan være forberedelse, oprydning og andre former for klargøring til det egentlige arbejde, siger han.

Manglende planlægning

Den nye undersøgelse fra Aarhus Universitet er en del af forskningsprojektet Revalue, som ser på produktivitet og implementering af såkaldte lean-processer inden for renovering, som både i produktionsværdi og beskæftigelse er byggeriets største marked.

Det er Ph.d.-studerende Hasse Neve fra Institut for Ingeniørvidenskab, der har været i felten for at måle byggearbejdernes produktivitet, og han peger på manglende planlægning og koordinering som den helt store bremseklods for en flydende byggeproces.

- Det er ikke, fordi håndværkerne ikke laver noget. De arbejder hårdt og har en stor faglig stolthed, men der bliver spildt meget tid. Det kan for eksempel være en maler, der møder op, og så kan han ikke komme til at male, fordi der ligger noget affald, og der er ikke gjort klar. Så går han i gang med at rydde op og henter måske ekstra udstyr til klargøring. Det er ikke værdiskabende, og det er noget, man kan planlægge sig ud af, siger Hasse Neve.

I undersøgelsen er der lavet målinger på 15 forskellige faggrupper inden for byggeriet, og der er registreret store forskelle på produktiviteten de enkelte fag imellem.

Mens VVS’erne havde den højeste målte produktivitet på 50 procent, lå gulvlæggerne i bunden med 18 procents produktivitet.

Ifølge Hasse Neve skyldes det i høj grad manglende planlægning mellem fagene.

Spildtid

Hos Byggegruppen i 3F, der organiserer knap 60.000 byggefolk, understreger formand Kim Lind Larsen, at håndværkerne også oplever for meget spildtid som et problem.

- Vi lavede en rundspørge blandt vores medlemmer for et par år siden, og her svarede de, at deres allerstørste problem er spildtid, fordi der ikke er planlagt godt nok, siger han.

Byggegruppen i 3F er gået sammen med blandt andre arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri om at udbrede kendskabet til de såkaldte lean-processer i byggebranchen.

Storentreprenøren Enemærke og Petersen er en af de virksomheder, der har lagt byggeplads og medarbejdere til den nye produktivitetsundersøgelse fra Aarhus Universitet.

Her har man arbejdet med lean-processer i flere år, og produktionssupportchef Jan Buur Frederiksen fremhæver en anden velkommen gevinst ud over et forbedret arbejdsmiljø:

- Jo mere effektive og hurtige vi er, jo flere opgaver kan vi tage ind med den samme bemanding. Det koster mellem en halv og en hel million kroner om måneden at drifte en byggeplads med skurby, håndværkerbiler og meget andet, så der er mange penge at spare ved at blive hurtigere færdig, siger han.