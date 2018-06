To tricktyve stak af fra butik i Pandrup

PANDRUP: Det lykkedes ikke for to mænd at få forvirret personalet i en dagligvarebutik i Pandrup, så de to kunne gennemføre deres tricktyveri - tværtimod, så var personalet forinden blevet advaret af deres kollegaer i Løkken, hvor de to tyve kom fra. Så det store forvirrings- og vekselnummer blev ikke til noget.

Derimod lykkedes det dog for de to tricktyve at stikke af, da personalet i forretningen forsøgte at tilbageholde dem.

Tricktyvene beskrives som:

A: Mand, almindelig af bygning, ca. 160 cm høj, 35-40 år, mørkt hår, iført sort/mørk blå Adidas-trøje m/hvide striber på ærmer og blå/grå camouflage-bukser, formentlig af østeuropæisk herkomst.

B: Mand, kraftig af bygning, ca. 160 cm høj, 35-40 år, mørkt hår, iført blå langærmet trøje og sorte bukser, formentlig af østeuropæisk herkomst.

Tricktyvene var kørende i en lille grøn Peugeot med polske nummerplader.