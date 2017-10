To unge dømt for at dele børnepornografisk video af venner

NORDSJÆLLAND: En 17-årig pige og en 21-årig dreng er blevet kendt skyldige i henholdsvis at optage og dele børnepornografiske videoer og billeder af deres venner.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 21-årige dreng optog videoer og fotos af to unge under 18 år, som havde samleje.

Det skete i forbindelse med et festligt arrangement, og uden at de to krænkede var klar over, at de blev filmet.

Senere sendte drengen billederne til den 17-årige pige, som også var til stede ved arrangementet.

Pigen gik i foråret på kostskolen Havregården ved Smidstrup i Gribskov Kommune, og her valgte hun at sende optagelserne videre til en kammerat, som anmeldte sagen.

Retten i Helsingør har nu idømt den 21-årige dreng og den 17-årige pige ti dages betinget fængsel. Dommen glæder forstanderen på Havregården, hvor pigen var elev.

- Jeg er glad for, at der er faldet så klar en afgørelse. Vi skal vise, at vi og samfundet reagerer meget voldsomt på det her, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Han håber, at dommen kan være med til at understrege over for unge, at deling af krænkende billeder er en alvorlig forbrydelse.

/ritzau/