SILKEBORG: To mænd på henholdsvis 19 og 20 år er lørdag aften fundet døde i et værelse hos en bekendt i Silkeborg.

Der er formentlig tale om en overdosis, og politiet er fortsat i færd med at efterforske hændelsen for at klarlægge den endelige dødsårsag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Begge mænd er fra lokalområdet, og deres pårørende er underrettet.

Politiet modtog anmeldelsen lørdag klokken 22.11.

/ritzau/