To unge mænd fængslet for røveri af 16-årig

AALBORG: En 20-årig og en 18-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for røveri mod en 16-årig dreng.

Det oplyser anklager Torben Kaufmann.

Røveriet skete onsdag aften omkring klokken 19.40, hvor den unge mand blev sparket af sin knallert af 7-8 mænd i Kayerødsgade i Aalborgs midtby.

Derefter havde gruppen af unge stjålet knallerten og truet den 16-årige til ikke at anmelde episoden til politiet.

Efterfølgende blev otte unge mænd anholdt, men det er altså kun to af dem, der blev fremstillet i et grundlovsforhør torsdag.

Det blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, da de to er sigtet for at have begået røveriet i forening med endnu ukendt gerningsmænd, forklarer Torben Kaufmann.