Tømrerlærling gik amok med hammer - nu er han dømt

HELSINGØR: En 28-årig tømrerlærling er torsdag af et nævningeting i Retten i Helsingør blevet idømt 16 års fængsel for et drab og fire drabsforsøg.

Det var i juni sidste år, at Thor Sørensen Skovbon gik amok med en lægtehammer på en byggeplads i Fredensborg. En blev dræbt og to andre alvorligt såret.

Efter overfaldene forlod tømrerlærlingen byggepladsen og fortsatte sine forbrydelser.

På gaden overfaldt han en mand med hammeren og forlod stedet i den forurettedes sølvfarvede Mazda.

Da håndværkeren ankom til Slangerup i den stjålne Mazda, tvang han en kvinde til at stoppe sit køretøj.

Han slog hende i panden og baghovedet med hammeren og kastede hende i grøften. Herefter forsvandt han i kvindens bil.

Tirsdag blev der afsagt skyld, og torsdag kom straffen i sagen, der begyndte i slutningen af september. Nævningene var dog ikke enige om, hvor lang tid den 28-årige skulle i fængsel.

Ni nævninger stemte for en straf på 16 år, mens tre mente, at det skulle være fængsel på livstid. Omkring 25 tilhørere og pårørende var mødt op i retten for at høre dommen.

Den dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke sagen til landsretten.

